Англія

Долю участі українця в майбутньому дербі Мерсисайду ще не визначено.

Головний тренер Евертона Девід Моєс поспілкувався з журналістами перед 247-м дербі Мерсисайду.

Завтра, 20 вересня, Евертон гостюватиме в Ліверпуля на стадіоні Енфілд у рамках п'ятого туру АПЛ-2025/26. Моєс поділився інформацією щодо стану здоров'я лівого (Віталій Миколенко) і центрального (Джарред Брентвейт) захисників "ірисок".

"Вони прогресують, тож побачимо [чи зможуть вони зіграти]. У нас є ще кілька проблем і ми подивимося, як вони себе почуватимуть. Коли іншим, не травмованим гравцям, надаються можливості зіграти, ти сподіваєшся, що вони гідно представлять себе на полі", — цитує спеціаліста офіційний сайт Евертона.

Нагадаємо, Миколенко пропустив домашній матч проти Астон Вілли (0:0) у чемпіонаті Англії минулої суботи, 13 вересня. Загалом Віталій взяв участь у двох із п'яти можливих поєдинків "ірисок" у всіх турнірах протягом поточної кампанії. Дербі Мерсисайду українець раніше не пропускав (1В, 2Н, 4П).

Вищезгадане суботнє протистояння Ліверпуль — Евертон розпочнеться о 14:30 за київським часом.