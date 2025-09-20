Англія

Українець гратиме в виїзному поєдинку з перших хвилин.

Ноттінгем Форест у рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 гостюватиме в Бернлі на Терф Мур.

Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для лівого захисника Олександра Зінченка.

Таким чином 28-річний українець дебютує в АПЛ за Ноттінгем Форест. Нещодавно орендований в Арсеналу гравець уперше зіграв за новий для нього клуб, драматично вилетівши з 1/16 фіналу Кубка англійської ліги.

Протистояння Бернлі — Ноттінгем Форест розпочнеться о 17:00 за київським часом.