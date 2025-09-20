Англія 20 вересня 2025, 16:03 Зінченко дебютує за Ноттінгем Форест в АПЛ у матчі проти Бернлі Українець гратиме в виїзному поєдинку з перших хвилин. Олександр Зінченко, Getty Images 20 вересня 2025, 16:03 Ноттінгем Форест у рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 гостюватиме в Бернлі на Терф Мур. Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для лівого захисника Олександра Зінченка. Таким чином 28-річний українець дебютує в АПЛ за Ноттінгем Форест. Нещодавно орендований в Арсеналу гравець уперше зіграв за новий для нього клуб, драматично вилетівши з 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Протистояння Бернлі — Ноттінгем Форест розпочнеться о 17:00 за київським часом. Дмитро Луцков Football.ua всі статті автора Люди Олександр Зінченко Команди Ноттінгем Форест Джерела ФК Ноттінгем Форест Facebook