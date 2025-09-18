Англія

"Лебеді" з Чемпіоншипу вирвали путівку до наступного раунду завдяки двом голам на 90+ хвилинах.

Лідер збірної України Олександр Зінченко провів свій перший матч у футболці Ноттінгем Форест після переходу з Арсеналу, дебютувавши у поєдинку 1/16 фіналу Кубка англійської ліги проти представника Чемпіоншипу — Свонсі Сіті.

"Лісники" добре розпочали зустріч: дубль новачка Ігора Жезуса (15’, 45+1') забезпечив гостям комфортну перевагу перед перервою.

Але потім валлійці продемонстрували характер, а підопічні Анже Постекоглу не вийшли на другий тайм (до речі, два протилежні тайми — це була часта практика Тоттенгема за час роботи Анже). Спочатку Берджесс скоротив відставання на 68-й хвилині, але все найцікавіше трапилося у компенсований час.

На 90+3 хвилині Віпотнік зрівняв рахунок, а на 90+7 хвилині сам Берджесс оформив дубль та вирвав перемогу та путівку до наступного раунду Кубка ліги для Свонсі — 3:2.

Щодо Зінченка, то він провів на полі увесь матч. Його статистика від Sofa Score:

*Свонсі - Ноттінгем Форест 3:2

Голи: Берджесс, 68, 90+7 Віпотнік, 90+3 - Жезус, 15, 45+1

Свонсі: Фішер — Кі, Кейсі, Берджесс, Семюелс-Сміт (Таймон, 63) — Франко (Віделль, 63), Галбрейт — Ум, Ялькує, Мануель(Рональд, 64) — Іда

Ноттінгем Форест: Джон — Савона, Болі , Морату(Жаїр, 46), Зінченко — Дуглас Луїз (Гіббс-Вайт, 62), Єйтс — Баква (Гадсон-Одої, 62), Макейті, Гатчінсон — Жезус (Калімуендо, 46)