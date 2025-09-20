Англія

Ноттінгем не втримав перевагу з Бернлі, Тоттенгем вирвав нічию у Брайтона, а Крістал Пелас продовжує безпрограшну серію.

Денні матчі суботи у п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги пройшли без участі грандів, але подарували низку цікавих результатів. Зокрема, відбувся дебют Олександра Зінченка за Ноттінгем Форест у рамках АПЛ.

У першій грі 26-річний українець вийшов у стартовому складі "лісників" на виїзний матч проти новачка еліти — Бернлі. Гравець діяв на звичній позиції лівого захисника і провів на полі весь матч, однак не уникнув критичного моменту в першому таймі.

Ноттінгем Форест відкрив рахунок вже на 2-й хвилині. Проте на 20-й хвилині господарі відновили паритет. У цьому епізоді Зінченко не зумів зупинити суперника: він програв верхову боротьбу, а потім у спробі вибити м’яч із лінії воріт фактично завалився з ним у сітку. Хоча виглядало як автогол, офіційний сайт АПЛ не зарахував м'яч на рахунок українця.

Бернлі — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Ентоні, 20 - Вільямс, 2

Бернлі: Дубравка — Вокер, Екдаль, Естев, Гартман — Каллен, Флорентіну, Лоран — Чауна (Межбрі, 81), Фостер (Флеммінг, 86), Ентоні

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Морато, Зінченко — Луїс (Сангаре, 76), Андерсон — Баква (Гадсон-Одої, 59), Гіббс-Вайт, Ндоє (Жезус, 76) — Вуд (Калімуендо-Муїнга, 76)

Попередження: Флорентіну — Морато

У другій грі команда Томаса Франка після 30 хвилин гри поступалася Брайтону з рахунком 0:2. Господарі діяли сміливо і результативно: голи забили Мінте та Аярі.

Однак Тоттенхем зумів оговтатись. Ще до перерви Рішарлісон скоротив відставання, а на 82-й хвилині ван Хеке зрізав м’яч у власні ворота після прострілу — 2:2. "Шпори" рятуються від поразки та зберігають місце у верхній частині таблиці.

Брайтон — Тоттенгем 2:2

Голи: Мінте, 8, Аярі, 31 - Рішарлісон, 43, ван Геке (аг), 82

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Кадіоглу (Віффер, 85) — Балеба (Гомес, 46), Аярі — Мінте (Велбек, 75), Груда (Мілнер, 63), Мітома — Рюттер (Коппола, 75)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро (Спенс, 89), Ромеро, ван де Вен, Удогі — Бентанкур (Сімонс, 61), Палінья, Бергвалль (Грей, 89) — Кудус, Рішарлісон, Одобер (Джонсон, 72)

Попередження: Гомес — Кудус, Ромеро

Третій матч: 2 жовтня лондонський клуб зустрінеться з Динамо Київ у Лізі конференцій. І форма підопічних Олівера Гласнера — тривожний сигнал для киян. Пелас ще не програвав у сезоні, хоча вже грав проти Ліверпуля, Челсі та Астон Вілли.

У п’ятому турі Прем’єр-ліги "орли" здобули важливу перемогу над Вест Гемом — 2:1. На кутових забили Матета та Боуен, але вирішальний удар на 68-й хвилині завдав Тайрік Мітчелл. Пелас піднімається у зону Ліги чемпіонів.

Вест Гем — Крістал Пелес 1:2

Голи: Боуен, 49 - Матета, 37, Мітчелл, 68

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Малік Діуф — Фернандеш (Магасса, 78), Ворд-Праус — Боуен, Пакета, Саммервілл (Гільєрме, 78) — Вілсон (Фюллькруг, 59)

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Нкетіа, 75), Г'юз (Лерма, 65), Мітчелл — Камада, Піно (Девенні, 46) — Матета

Попередження: Кілман, Пакета, Діуф — Мітчелл, Лерма, Гендерсон

Четвертий матч: Ситуація у Вулвергемптона стає критичною. Команда програла вже п’ятий матч поспіль — цього разу 1:3 від Лідса. Хоча Крейчі відкрив рахунок, "вовки" швидко розсипалися: ще до перерви Калверт-Льюїн, Штах і Окафор оформили результат.

Варто відзначити дебютні голи всіх трьох авторів м’ячів, а також шикарний удар Антона Штаха зі штрафного — м’яч влетів точно у дев’ятку.

Вулвергемптон — Лідс Юнайтед 1:3

Голи: Крейчі, 8 - Калверт-Льюїн, 31, Штах, 39, Окафор, 45+1

Вулвергемптон: Са — Москера (Аріас, 73), Агбаду, Тоті (Андре, 73) — Чачуа, Крейчі, Гомес, Гомеш (Буено, 46) — Бельгард (Няша Мунетсі, 46), Лопес (Странд Ларсен, 46) — Арокодаре

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Богл (Джастін, 83), Родон, Стрейк, Гудмундссон — Лонгстафф (Танака, 83), Ампаду, Штах — Ааронсон (Груєв, 90), Калверт-Льюїн (Нмеча, 90), Окафор (Гаррісон, 70)

Попередження: Лопес