У неділю на Емірейтс Стедіум відбудеться справжнє протистояння титанів у рамках п'ятого туру АПЛ, яке встигло стати принциповим: Арсенал Мікеля Артети прийматиме Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли — матч, результат якого може задати тон у боротьбі за чемпіонство.

НЕДІЛЯ, 21 ВЕРЕСНЯ, 19:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Арсенал підходить до зустрічі у хорошій формі. Попри прикру мінімальну поразку від Ліверпуля на Енфілді, "каноніри" швидко відновилися перемогами над Ноттінгем Форест та Атлетіком Більбао. Оборона лондонців залишається їхнім головним козирем — лише один пропущений м’яч у сезоні, і той після шедевру Собослаї. Повернення Саліба додає впевненості, але навіть за його відсутності Крістіан Москера продемонстрував себе вище усіляких похвал, що можна сказати у цілому про всіх літніх новачків лондонців: Мартін Субіменди, Ноні Мадуеке, Віктор Йокерес та Еберечі Езе вже влилися в команду.

Після першого туру Ліги чемпіонів Мікель Артета отримав приємний головний біль: Габі Мартінеллі та Леандро Троссар активно просяться у старт після результативних виходів із лави для запасних. Водночас залишаються кадрові втрати: Букайо Сака, Кай Гаверц і Габі Жезус навряд чи зможуть допомогти, але керманич Арсеналу, схоже, зможе розраховувати на капітана Мартіна Едегора. Більше того, завдяки глибині складу, що з'явилася, лондонці нарешті здатні компенсувати відсутність навіть ключових гравців без суттєвої втрати якості. Вищезгаданий Москера, що замінив Саліба, найкраще цьому підтвердження.

Манчестер Сіті, у свою чергу, після невпевненого старту знову набирає обертів. Гучна перемога в дербі проти Манчестер Юнайтед (3:0), а слідом — успіх у Лізі чемпіонів проти Наполі. "Stay humble" Ерлінг Голанд набрав космічну форму — 12 голів за клуб і збірну вже на початку вересня. Але проблеми у захисті залишаються: Тоттенгем та Брайтон показали, наскільки крихкою може бути оновлена оборона "містян". Крім того, Гвардіолу дуже турбують травми. Шеркі, Мармуш і Ковачич точно не зіграють, під питанням Родрі та Аїт-Нурі. Стабільність у виїзних матчах теж не на боці Сіті: лише шість перемог у 17 останніх ігор АПЛ поза Етіхадом. Втім, атакувальний арсенал із Фоденом, Доку та все тим же Голандом гарантує максимальний тиск на будь-яку оборону.

Побачимо, як буде у сьогоднішній грі, бо це — більше, ніж просто дуель наставників "учня" та "вчителя". Арсенал прагне довести, що їхня гучна перемога 5:1 у лютому не була випадковістю та продовжити успішну серію проти "містян" без поразок до шести матчів. Манчестер Сіті шукає реванш і намагається повернути титульну вагу після серії сумнівних результатів. Атмосфера на Емірейтс обіцяє бути вибуховою, а результат матчу цілком може вплинути на подальший перебіг чемпіонської гонки.

За версією betking, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.95, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 3.80. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Меріно, Субіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Езе.

МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Хусанов, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Родрі — Бернарду Сілва, Фоден, Рейндерс, Доку — Голанд

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

АРТЕТА VS ГВАРДІОЛА H2H:

Перемоги Артети: 4

Перемоги Гвардіоли: 8

Нічиї: 2

📊 ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

