Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 21 вересня 2025 року.

У центральному матчі 5-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд переграв Челсі з рахунком 2:1. Головним епізодом стала червона картка воротаря "синіх" Роберта Санчеса вже на 4-й хвилині — він збив Мбемо за межами штрафного.

Команда Рубена Аморіма миттєво пішла вперед і швидко реалізувала чисельну перевагу. Спочатку Бруну Фернандеш замкнув скидку після подачі Мазрауї, а під завісу тайму Каземіро подвоїв рахунок ударом з близької відстані. Втім, ще до перерви бразилець отримав другу жовту і залишив господарів у меншості.

У другому таймі підопічні Енцо Марески намагалися врятувати гру, проте через ранні заміни атакувального потенціалу було небагато. Єдиний гол гості забили на 80-й хвилині — Чалоба скоротив відставання після навісу Ріса Джеймса, але часу для камбеку вже не вистачило.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Челсі у п'ятому турі сезону АПЛ-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Челсі 2:1

Голи: Фернандеш, 14, Каземіро, 37 — Чалоба, 80



Манчестер Юнайтед: Баїндир — Магвайр (Йоро, 69), де Лігт, Шоу — Мазрауї (Кунья, 65), Фернандеш, Каземіро, Доргу — Діалло, Мбемо (Маунт, 70) — Шешко (Угарте, 46).



Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Фофана (Гюсто, 64), Кукурелья (Джордж, 64) — Е. Фернандес, Кайседо — Естеван (Йоргенсен, 6), Палмер, Нету (Адарабіойо, 7) — Жуан Педро.



Попередження: Каземіро — Кукурелья, Енцо, Чалоба, Джордж, Адарабіойо



На 4-й хвилині був вилучений Роберт Санчес (Челсі) (грубе порушення).

На 45+5-й хвилині був вилучений Каземіро (Манчестер Юнайтед) (друге попередження).