Англія

На нас чекає центральний матч туру в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився напередодні центрального матчу п'ятого туру АПЛ з Манчестер Сіті. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт "канонірів".

"У нас було дві дуже важливі перемоги напередодні, також у нас дуже хороший настрій. Ми готові до важливого матчу проти Манчестер Сіті.

Я не знаю чи зіграють Едегор, Вайт та Сака. Ми про це дізнаємося безпосередньо перед самим матчем.

З тих пір, як я прийшов у клуб, відбулося чимало змін. Тім (Льюїс — вже колишній гендиректор Арсенала) йде, і я хотів би сказати кілька слів про нього, тому що мені дуже подобалося працювати з ним. Я вважаю, що він зробив величезний внесок у все, що ми зробили за останні кілька років. Що стосується Річа Гарліка, вітаю, бути генеральним директором цього футбольного клубу — величезна роль. Ласкаво просимо до ради директорів! Сподіваюся, вони зроблять нас кращими і допоможуть нам з ідеями та підтримкою для клубу. Зрештою, це рішення Стена і Джоша (Кренке), вони надали нам неймовірну підтримку, тож ми знову рухаємося далі.

Мова йде про те, щоб знову перемогти. Ми повинні забезпечити стабільність у протистоянні з однією з найкращих команд світу. Це хороший тест для нас, щоб оцінити свій рівень.

Вимоги, які Гвардіола висуває до себе, стандарти, які він вимагає від усіх навколо, його прагнення перемагати, розвиватися і вдосконалюватися – це унікально. Подивіться на нього, він завжди прагне дізнатися щось нове. Для мене він найкращий тренер у світі, я це вже говорив. Мені пощастило працювати з ним і багато перемагати разом з ним, поруч з ним. Завжди приємно бачити його знову.

В цій грі буде багато гольових моментів. Так було і раніше, в останні кілька років. Вони досить сильно змінилися, особливо в лінії захисту, також у них є Голанд. Ми внесли деякі зміни в лінії півзахисту, і це нормально. У футболі є певна тенденція, пов'язана з тим, як команди захищаються.

Чи перебудовує Пеп Манчестер Сіті? Не знаю. Це питання до нього. Але, очевидно, те, що він вже зробив у цій лізі, безпрецедентно. Рівень, якого він досяг у АПЛ, на мій погляд, безпрецедентний, і підтримувати цей рівень протягом десяти років — це вже щось неймовірне. До нього висуваються високі вимоги, і він хоче продовжувати працювати, тому що вірить, що зможе перемагати знову.

У нас прекрасне майбутнє. Це єдине, що я можу сказати. Я налаштований дуже оптимістично, і щоразу, коли я розмовляю зі Стеном і Джошем, я бачу, наскільки вони рішучі, які у них плани, яке у них бачення майбутнього Арсеналу, які люди їх оточують. Немає жодних сумнівів, що попереду нас чекають великі справи", — заявив Артета.

Матч між Арсеналом та Ман Сіті відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.