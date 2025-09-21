Англія

Завершилися два матчі п'ятого туру чемпіонату Англії.

В рамках п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут на Віталіті Стедіум приймав Ньюкасл Юнайтед, тоді як Астон Вілла відправилася на Сіті оф Лайт Стедіум в гості до Сандерленда.

На 34-й хвилині матчу захисник "чорних котів" Рейнілдо Мандава підвів свою команду, отримавши пряму червону картку. В середині другого тайму перевагою в одного гравця підопічні Унаї Емері врешті решт скористалися. На 67-й хвилині Метті Кеш вивів бірмінгемців вперед. Але зарано Астон Вілла повірили в перемогу над Сандерлендом. Вже за сім хвилин команда Режіса ле Брі зрівняла рахунок у меншості, завдяки голу Вільсона Ісідора.

До кінця матчу Астон Віллі так й не вдалося вийти знову вперед та здобути важливу перемогу над Сандерлендом.

Сандерленд — Астон Вілла 1:1

Голи: Іcідор, 76 - Кеш, 67

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Мандава — Рігг (Баллард, 38), Джака, Садікі (Ніл, 90) — Тальбі (Маєнда, 80), Іcідор (Масуаку, 80), Ле Фе (Гертрейда, 81)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь (Матсен, 59) — Макгінн, Камара (Богард, 82) — Буендія (Елліотт, 59), Роджерс (Санчо, 82), Гессан (Мален, 74) — Воткінс

Попередження: Джака — Матсен

Вилучення: Мандава, 34

Ньюкасл після надважкого матчу проти Барселони у Лізі чемпіонів не зміг перемогти на виїзді Борнмут. Команди у цій зустрічі голів не забивали.

Борнмут — Ньюкасл Юнайтед 0:0

Борнмут: Петрович — Хіменес (Гілл, 46), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс, Скотт (Клюйверт, 63) — Семеньйо, Таверньє (Адлі, 75), Брукс (Крісті, 63) — Еванілсон

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тіав (Ласеллс, 84), Ботман, Берн — Лівраменто, Віллок (Еланга, 62), Майлі, Тоналі, Голл — Мерфі (Барнс, 62), Вольтемаде (Осула, 84)

Попередження: Діакіте — Тіав