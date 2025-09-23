Англія

Капітан Ліверпуля поділився емоціями від титулів і поразок.

Вірджил ван Дейк поділився думками про своє ставлення до Кубка англійської ліги.

"Кубок ліги завжди займатиме особливе місце в моєму серці. Особисто я ніколи не забуду ті почуття, які ми пережили на Вемблі, коли обігрували Челсі у фіналах 2022 і 2024 років. Ці дні — одні з найкращих у моєму житті.

Звісно, ми були розчаровані, коли програли Ньюкаслу у фіналі минулого сезону. Це було неприємно, але тепер ми з нетерпінням чекаємо можливості знову вийти на поле", — цитує слова ван Дейка прес-служба Ліверпуля.

У вівторок Ліверпуль прийматиме Саутгемптон у рамках третього раунду Кубка ліги.