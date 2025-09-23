Англія

Наставник Тоттенгема розповів про відновлення шведського півзахисника.

Головний тренер Тоттенгема Томас Франк поділився останніми новинами щодо стану здоров’я атакуючого півзахисника своєї команди Деяна Кулусевські, який відновлюється після операції на коліні.

"Чи повернеться Кулусевські до кінця року? Є хороший шанс на це. Деян завжди подобався мені, коли я бачив його збоку.

Він ключовий гравець для нас, ключовий гравець для мене. Я просто хочу, щоб він повернувся якомога швидше. Я знаю, що медики дуже наполегливо над цим працюють"– цитує слова Франка Sky Sports.

Нагадаємо, що 25-річний Кулусевські зазнав травми у матчі 36-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (0:2). Після цього він переніс операцію на коліні, і прогнозувалося, що гравець пропустить кілька місяців.

У минулому сезоні футболіст провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 голів і зробив 11 асистів.