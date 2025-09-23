Наставник Тоттенгема розповів про відновлення шведського півзахисника.
Деян Кулусевські, Getty Images
23 вересня 2025, 22:37
Головний тренер Тоттенгема Томас Франк поділився останніми новинами щодо стану здоров’я атакуючого півзахисника своєї команди Деяна Кулусевські, який відновлюється після операції на коліні.
"Чи повернеться Кулусевські до кінця року? Є хороший шанс на це. Деян завжди подобався мені, коли я бачив його збоку.
Він ключовий гравець для нас, ключовий гравець для мене. Я просто хочу, щоб він повернувся якомога швидше. Я знаю, що медики дуже наполегливо над цим працюють"– цитує слова Франка Sky Sports.
Нагадаємо, що 25-річний Кулусевські зазнав травми у матчі 36-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (0:2). Після цього він переніс операцію на коліні, і прогнозувалося, що гравець пропустить кілька місяців.
У минулому сезоні футболіст провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 голів і зробив 11 асистів.