Англія

21-річний Варфоломєєв уперше вийшов у старті та допоміг своїй команді повести в рахунку.

Іван Варфоломєєв відзначився асистом у матчі третього раунду Кубка англійської ліги проти Челсі. На перерву Лінкольн Сіті пішов, ведучи в рахунку 1:0.

21-річний український півзахисник проводить свій п’ятий матч за англійський клуб. Гра з Челсі — перша, у якій Варфоломєєв вийшов у стартовому складі.

Іван приєднався до Лінкольна в серпні 2025 року. Він є вихованцем львівських Карпат, також грав за Слован Ліберц та Рух.