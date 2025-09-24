Англія

Новачок "канонірів" відзначився у ворота Порт Вейла вже на 8-й хвилині матчу.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Арсенал зустрівся з Порт Вейлом, що виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

Вже на 8-й хвилині гри лондонці відкрили рахунок: атакуючий півзахисник Еберечі Езе вдало замкнув передачу від молодого Майлза Льюїса-Скеллі.

Для 27-річного плеймейкера цей гол став дебютним у складі Арсеналу.

Влітку "каноніри" підписали Езе з Крістал Пелес за 69 мільйонів євро. Примітно, що футболіст збірної Англії є вихованцем академії Арсеналу — раніше він вже встиг відзначитися асистами проти Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті.