Англія

Завершилися матчі кубкового турніру.

Матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги подарували низку очікуваних результатів та видовищні перемоги фаворитів.

"Каноніри" вирішили долю поєдинку ще в першому таймі завдяки дебютному голу Езе на 8-й хвилині. Додатково перемогу підкріпив Троссар на 86-й хвилині. Арсенал продовжує впевнено рухатись далі, не дозволивши супернику серйозно загрожувати воротам Кепи.

Порт Вейл – Арсенал 0:2

Голи: Езе, 8, Троссард, 86

Порт Вейл: Гаучі – Холл(Герріті, 66), Хамфріс, Гебріел(Кларк, 66), Вайт – Кроусдейл, Волтерс, Хедлі, Кертіс(Коул, 70) – Петон(Стоклі, 70), Дебра

Арсенал: Кепа – Саліба, Москера, Вайт(Габріел, 71), Льюїс-Скеллі – Нергор, Нванері, Езе(Райс, 81) – Сака (Довман, 63), Меріно(Дьокереш, 71), Мартінеллі

Ньюкасл здобув впевнену перемогу завдяки дублю Жоелінтона (17, 75) та голам Осули (19, 87). Бредфорд лише скоротив рахунок голом Кука на 79-й хвилині.

Ньюкасл – Бредфорд 4:1

Голи: Жоелінтон (17, 75), Осула (19, 87) — Кук (79)

Ньюкасл: Рамсдейл — Крафт (Тріпп'єр, 61), Тіав, Ботман (Мерфі, 89), Голл (Лівраменто, 61) — Жоелінтон, Гімараес, Майлі — Еланґа (Вольтемаде, 69), Осула, Гордон (Барнс, 69)

Бредфорд: Вокер — Пеннінґтон, Бірн (Макінтайр, 80), Келлі (Райт, 61) — Холлідей (Нюфвілл, 62), Лі, Пауер, Туре — Пауелл (Сарчевіч, 46), Гамфріс (Кук, 62), Пойнтон

Попередження: Лі, 41

Тоттенгем розгромив суперника: швидкий гол Паліньї (14) та автогол Макграта (17) визначили темп гри, а Джонсон на 90+4 хвилині закріпив результат.

Тоттенгем – Донкастер 3:0

Голи: Палінья, 14, Макграт, 17 (аг), Джонсон, 90+4

Тоттенгем: Кінскі — Порро, Палінья, Данзо, Спенс (Удоджи, 75) — Ґрей, Бентанкур, Сімонс (Берґвалл, 61) — Джонсон, Тель (Уільямс-Барнетт, 87), Одобер (Рішарлісон, 61)

Донкастер: Лоулор — Ніксон, Греан, Макграт, Сініор — Бейлі, Сбарра (Крю, 75), Клоуз (Готтс, 74) — Олусанья (Генлен, 61), Аджаї (Моліно, 61), Міддлтон (Гібсон, 75)

Попередження: Порро, 85 — Бейлі, 19

Манчестер Сіті оформив перемогу завдяки точним ударам Фодена (18) та Савіньйо (74). "Містяни" контролювали гру, не дозволивши господарям створити небезпечних моментів.

Гаддерсфілд Таун – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Фоден 18, Савіньйо 74

Гаддерсфілд: Ніколлз – Соренсен (Сміт Свей 77), Фіні, Воллес, Роган – Вайлс, Касуму (Мей 83) – Харнесс (Каслдайн 62), Редмонд (Ашія 62), Вост – Чарльз (Радулович 77)

Манчестер Сіті: Траффорд – Нунеш, Стоунз, Аке, О’Райллі (Дж. Гескі 76) – Льюїс – Бобб, Фоден (Рейндерс 77), Ніко (Філліпс 83), Савіньйо (Р. Хескі) – Мукаса