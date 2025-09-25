Англія

Гравець готовий повернутися до ігор після м’язової травми.

Правий захисник Манчестер Юнайтед Діогу Далот відновив роботу з основною групою після м'язової травми, яка тримала його поза грою майже місяць. Про це англійський клуб повідомив у своєму офіційному акаунті в соцмережі X.

Португалець востаннє виходив на поле 4 вересня. Через ушкодження він пропустив важливі матчі проти Манчестер Сіті та Челсі. У поточному сезоні Далот провів чотири поєдинки за Юнайтед у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе 27 вересня проти Брентфорда. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.