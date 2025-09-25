Англія

Поповнення у складі "містян".

Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі відновився після розриву квадрицепса, який він отримав наприкінці серпня. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, 22-річний француз пройшов МРТ цього тижня. Дослідження показало, що його травма повністю загоїлася. Повернення гравця до повноцінних тренувань із командою – питання кількох днів.

Зазначається, що Шеркі може з'явитися на полі вже в матчі Ліги чемпіонів з Монако, який відбудеться 1-го жовтня.

Цього сезону Раян Шеркі відіграв за Ман Сіті два матчі та забив один гол.