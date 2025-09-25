Поповнення у складі "містян".
Rayan Cherki, getty images
25 вересня 2025, 14:52
Атакувальний півзахисник Манчестер Сіті Раян Шеркі відновився після розриву квадрицепса, який він отримав наприкінці серпня. Про це повідомляє L’Équipe.
За інформацією джерела, 22-річний француз пройшов МРТ цього тижня. Дослідження показало, що його травма повністю загоїлася. Повернення гравця до повноцінних тренувань із командою – питання кількох днів.
Зазначається, що Шеркі може з'явитися на полі вже в матчі Ліги чемпіонів з Монако, який відбудеться 1-го жовтня.
Цього сезону Раян Шеркі відіграв за Ман Сіті два матчі та забив один гол.