Англія

Біллі Вігар помер у віці 21 року.

Вихованець лондонського Арсеналу Біллі Вігар помер у четвер, 25 вересня, у віці 21 року, повідомила прес-служба Футбольної асоціації Англії.

21-річний англієць отримав травму голови під час зустрічі Чічестер Сіті — Вінгейт енд Фінчлі минулої суботи.

"Ми глибоко вражені звісткою про смерть Біллі Вігара. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині, друзям, близьким та всім співробітникам клубу Чічестер Сіті в цей неймовірно важкий час", — йдеться у заяві ФА.

Гра нижчого дивізіону була призупинена на 14 хвилині після того, як Вігар після падіння сильно вдарився головою. Йому надали першу допомогу, а потім доставили гелікоптером до лікарні. Матч було скасовано, а гравця ввели у штучну кому.

Вігар виступав за молодіжні команди Арсеналу, провівши 22 зустрічі за команду до 18 років та п'ять ігор за команду до 21 року. Також він виступав в орендах за Дербі та Істборн Боро, а у 2024 році залишив склад "канонірів".

Після відходу з Арсеналу Вігар виступав за Гастінгс Юнайтед, після чого перебрався до Чічестера, де цього сезону провів чотири матчі та забив один гол.