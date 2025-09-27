СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 14:30 ▪️ БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Брентфорд під керівництвом Кіта Ендрюса переживає непрості часи. Лише чотири очки після п'яти турів і третя поразка в сезоні від Фулгема залишили "бджіл" за крок від зони вильоту. Хоча Міккель Дамсгор здивував швидким голом у тому матчі, суперник переломив гру — 1:3. Окрім цього, лондонська команда страждає від слабкої гри в обороні: 10 пропущених голів за п’ять турів — їхній найгірший показник на цьому відрізку з 2004 року.

Та попри все, Брентфорд на власному полі завжди небезпечний. У двох із трьох останніх домашніх ігор проти Манчестер Юнайтед "бджоли" перемагали, а загалом у п'яти зустрічах на Брентфорд Ком’юніті програли лише одного разу. Команда робить ставку на енергію молодих гравців — Єгора Ярмолюка, а також досвід Джордана Гендерсона в центрі поля. У нападі варто очікувати на Кевіна Шаде та Ігора Тьяго, які вже створювали проблеми оборонам суперників.

Манчестер Юнайтед нарешті з полегшенням видихнув після драматичної перемоги над Челсі — 2:1. Видалення Роберта Санчеса на старті допомогло манкуніанцям, але команда показала характер і витримала шалений тиск. Для Рубена Аморіма це був життєво важливий результат після найгіршого старту МЮ в АПЛ за понад 30 років.

В атаці "червоні дияволи" виглядають гостро — 81 удар по воротах за п’ять турів, найбільше в лізі, але до реалізації цих моментів досі є питання. Бруну Фернандеш роздає передачі й бере на себе відповідальність, а Матеус Кунья поступово вливається у нову схему. Водночас проблемою також залишається гра на виїзді: Юнайтед не перемагав у семи останніх гостьових матчах АПЛ, і серія сьогодні може продовжитися.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2.07, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 3.45. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

БРЕНТФОРД : Келлегер — ван ден Берг, Коллінз, Піннок — Кайоде, Гендерсон, Ярмолюк, Льюїс-Поттер — Дамсгор — Шаде, Ігор

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Баїндир — Йоро, де Лігт, Шоу — Мазрауї, Угарте, Фернандеш, Доргу — Мбемо, Кунья — Шешко

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА