Англія

Погана новина для Марески.

Один з лідерів лондонського Челсі Коул Палмер не допоможе найближчим часом своїй команді. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, 23-річний англієць отримав пошкодження паху. Через цю травму він пропустить близько двох-трьох тижнів.

"Ми вирішили трохи поберегти Коула, щоб не погіршити його травму. Ми дамо йому відпочити два-три тижні до перерви на матчі збірних, щоби подивитися, чи зможе він відновитися на 100%. Не думаю, що йому потрібна операція. Потрібно просто впоратися з болем у паху", – сказав головний тренер Челсі Енцо Мареска.

Таким чином, Палмер пропустить матчі "синіх" з Брайтоном та Ліверпулем у АПЛ, і гру Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки.

Цього сезону Коул Палмер відіграв за Челсі чотири матчі та забив два голи.