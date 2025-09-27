У п’ятому турі АПЛ зійдуться два останніх непереможених клуби сезону — володар Кубка Англії та Суперкубка Англії Крістал Пелес прийме чинного чемпіона Ліверпуль. Матч у Лондоні обіцяє стати одним із ключових ранніх протистоянь чемпіонату, адже обидві команди демонструють впевнені результати й мають амбіції продовжити свої безпрограшні серії.

СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 17:00 ▪️ СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Крістал Пелес під керівництвом Олівера Гласнера перетворився на справжню машину стабільності. "Орли" вже 17 матчів поспіль не знають поразок у всіх турнірах, включно з перемогами над Челсі, Манчестер Сіті та Арсеналом. Цього сезону вони мають одну з найкращих оборон у лізі, пропустивши лише двічі у п’яти турах. Відзначимо також, що Пелес здобув Суперкубок Англії у серпні, перегравши саме Ліверпуль у серії пенальті.

В атаці "орлів" головною зброєю залишається Жан-Філіп Матета, який продовжує забивати у важливих моментах, а Тайрік Мітчелл доводить, що є одним із найпрогресивніших флангових захисників АПЛ. Повернення Ісмаїли Сарра додає команді швидкості й різкості в контратаках, а в центрі поля Вілл Г’юз та Адам Вортон забезпечують надійний баланс між обороною та креативом.

Ліверпуль Арне Слота продовжує свій чемпіонський хід: п’ять перемог із п’яти у лізі та впевнений старт у кубкових змаганнях. Минулого тижня мерсісайдці здобули важливу перемогу в дербі проти Евертона, а кілька днів тому, попри ротацію, пройшли Саутгемптон у Кубку ліги. Єдиною проблемою залишається дискваліфікація Юго Екітіке, який у матчі з Саутгемптоном отримав безглузде вилучення.

Втім, "червоні" мають широку лаву запасних. Очікується, що в старті з’явиться новачок Александр Ісак, готовий дебютувати у Прем’єр-лізі з перших хвилин. Поруч із ним атакувальний трикутник сформують Мохамед Салах та Коді Гакпо, а Флоріан Вірц стане мозковим центром у позиції десятки. В обороні Вірджил ван Дейк та Ібрагіма Конате тримають високий рівень, тоді як Аліссон вкотре доводить, що залишається одним із найнадійніших голкіперів світу. Ну і, звісно, вогню до цього протистояння додає зірваний перехід капітана Крістал Пелес Марка Геї до Ліверпуля в останній день трансферного вікна.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.94, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 3.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.75.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Г’юз, Мітчелл — Сарр, Камада — Матета

ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Собослаї — Салах, Вірц, Гакпо — Ісак

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА