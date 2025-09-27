СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 17:00 ▪️ БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі останнім часом балансує між розчаруваннями та мінімальними успіхами. Поразка від Манчестер Юнайтед із раннім вилученням Санчеса стала серйозним ударом, а травма Палмера лише додала головного болю Енцо Маресці. Хоча перемога в Кубку ліги над Лінкольном принесла хоч якийсь позитив, якість гри поки що далека від очікувань. Лондонці йдуть шостими в таблиці, але кожен тур лише загострює тиск на команду.

Вдома ж "сині" відчувають себе впевненіше. Вони не програють на Стемфорд Брідж у Прем’єр-лізі вже 12 матчів поспіль, і саме тут Мареска спробує повернути контроль. Особливий інтерес викликає гра Жуана Педру, який уже відзначився кількома результативними діями, та дуель Кайседо з колишнім клубом. Для вболівальників це ще й матч принципового характеру: у попередньому сезоні Брайтон двічі обіграв Челсі.

Брайтон почав сезон вибухово — перемогою над Манчестер Сіті, — але далі все зупинилося. В АПЛ у "чайок" лише одна перемога за п’ять турів, і команда вже втрачала очки, ведучи 2:0 з Тоттенгемом. Проблеми в захисті залишаються найслабшим місцем: постійна ротація та відсутність стабільності в складі призводять до провалів у побудові гри.

Втім, у Кубку ліги підопічні Гюрцеля видали шоу — спершу розгромили Оксфорд, а потім розгромили Барнслі 6:0 завдяки покеру Дієго Гомеса. Тепер уболівальники очікують, що ця енергія перейде й на Прем’єр-лігу. Важливим може стати і фактор Мінте, який має добру статистику проти Челсі. А повернення Балеби до форми додає команді міцності в центрі поля.