Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 27 вересня та розпочнеться о 17:00.
ЧЕЛСІ — БРАЙТОН, getty images
27 вересня 2025, 08:40
У шостому турі АПЛ на Стемфорд Брідж зустрінуться Челсі та Брайтон. Лондонці прагнуть повернути собі стабільність після серії невдач, тоді як "чайки" досі шукають переможний ритм під керівництвом Фабіана Гюрцелера. Обидві команди мають проблеми зі складом, але турнірне становище не дозволяє їм розслаблятися.
СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 17:00 ▪️ БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Челсі останнім часом балансує між розчаруваннями та мінімальними успіхами. Поразка від Манчестер Юнайтед із раннім вилученням Санчеса стала серйозним ударом, а травма Палмера лише додала головного болю Енцо Маресці. Хоча перемога в Кубку ліги над Лінкольном принесла хоч якийсь позитив, якість гри поки що далека від очікувань. Лондонці йдуть шостими в таблиці, але кожен тур лише загострює тиск на команду.
Вдома ж "сині" відчувають себе впевненіше. Вони не програють на Стемфорд Брідж у Прем’єр-лізі вже 12 матчів поспіль, і саме тут Мареска спробує повернути контроль. Особливий інтерес викликає гра Жуана Педру, який уже відзначився кількома результативними діями, та дуель Кайседо з колишнім клубом. Для вболівальників це ще й матч принципового характеру: у попередньому сезоні Брайтон двічі обіграв Челсі.
Брайтон почав сезон вибухово — перемогою над Манчестер Сіті, — але далі все зупинилося. В АПЛ у "чайок" лише одна перемога за п’ять турів, і команда вже втрачала очки, ведучи 2:0 з Тоттенгемом. Проблеми в захисті залишаються найслабшим місцем: постійна ротація та відсутність стабільності в складі призводять до провалів у побудові гри.
Втім, у Кубку ліги підопічні Гюрцеля видали шоу — спершу розгромили Оксфорд, а потім розгромили Барнслі 6:0 завдяки покеру Дієго Гомеса. Тепер уболівальники очікують, що ця енергія перейде й на Прем’єр-лігу. Важливим може стати і фактор Мінте, який має добру статистику проти Челсі. А повернення Балеби до форми додає команді міцності в центрі поля.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі в основний час пропонується коефіцієнт 1.91, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3.90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЧЕЛСІ : Санчес — Джеймс, Ачемпонг, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Естеван, Сантос, Нету — Педро
БРАЙТОН : Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке, Де Кейпер — Балеба, Аярі — Мінте, Гомес, Мітома — Рюттер
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1
СУБОТА, 27 ВЕРЕСНЯ, 14:30 ▪️ БРЕНТФОРД КОМ'ЮНІТІ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS