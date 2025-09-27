Англія

Молодий талант "містян" надовго залишиться в Манчестері.

Англійський Манчестер Сіті продовжив контракт з універсалом Ніко О'Райлі. Про це повідомляє офіційний сайт "містян".

Зазначається, що новий контракт із 20-річним англійцем розрахований до 30 червня 2030 року.

"Я такий щасливий, що підписав новий контракт із цим чудовим клубом. Моя сім'я пишається мною, і так, це чудовий день.

Моя мама йшла на жертви заради мене з тих пір, як я був немовлям, і вона вклала в мене своє життя, і я такий щасливий, що вона змогла це зробити, і просто сподіваюся, що одного разу я зможу відплатити їй тим самим.

Вона дуже пишається мною, і, очевидно, їй теж є чим пишатися, тому що без неї мене тут не було б, тому я хотів би сказати спасибі своїй мамі", — заявив О'Райлі.

Цього сезону Ніко О'Райлі відіграв за Ман Сіті шість матчів.