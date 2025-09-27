Англія

Фаворити спіткнулися, а аутсайдери змусили про себе говорити.

У чемпіонаті Англії відбулися чотири матчі 6-го туру, які принесли гучні сенсації, видовищні голи та чергові кадрові провали для Челсі.

Ліверпуль зазнав першої поразки в сезоні. "Мерсисайдці", які до цього виграли п’ять матчів поспіль, не змогли впоратися з агресивним Крістал Пелас на виїзді. Вже на 9-й хвилині Сарр відкрив рахунок, і господарі грамотно захищали мінімальну перевагу майже до кінця гри. Гол К'єзи на 87-й хвилині, здавалося, врятував Ліверпуль від поразки, але вже в доданий час Нкетіа забив переможний гол для Пелас.

Крістал Пелес — Ліверпуль 2:1

Голи: Сарр, 9, Нкетіа, 90+8 - К'єза, 87

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г'юз, 62), Камада (Девенні, 90), Мітчелл — Сарр (Нкетіа, 74), Піно (Лерма, 74) — Матета

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Гакпо, 46), Конате (Фрімпонг, 74), ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 65) — Салах, Собослаї, Вірц (К'єза, 74) — Ісак (Нгумоа, 84)

Попередження: Нкетіа — Конате, Дейк, К'єза

Манчестер Сіті провів показовий матч проти Бернлі. Попри активний початок гостей, два автоголи Естевіна повністю зламали гру для Бернлі. У другому таймі Сіті домінував, і свій черговий дубль оформив Ерлінг Холанд. Нуньєс також записав гол до свого активу.

Манчестер Сіті — Бернлі 5:1

Голи: Естев (аг), 12, 65, Нунеш, 61, Голанд, 90, 90+3 - Ентоні, 38

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол (Аке, 70), О'Райлі (Льюїс, 84) — Гонсалес — Савіньйо (Бобб, 62), Рейндерс (Сілва, 83), Фоден, Доку — Голанд

Бернлі: Дубравка — Вокер, Естев, Екдаль, Лоран, Гартман (Гамфріс, 88) — Чауна (Брун Ларсен, 62), Каллен (Броя, 79), Флорентіну, Ентоні (Межбрі, 88) — Фостер (Угочукву, 80)

Попередження: Фоден — Гартман, Вокер, Ентоні

Челсі знову осоромився. Попри непоганий перший тайм і гол Енцо Фернандеса, все зламала червона картка Чалоби на 53-й хвилині. Брайтон чудово скористався чисельною перевагою: Денні Уелбек оформив дубль, ще один м’яч додав Максим Де Кейпер.

Челсі — Брайтон 1:3

Голи: Фернандес, 24 - Велбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Гато (Бадьяшиль, 79), Кукурелья — Сантос (Ачімпонг, 54), Кайседо — Естеван (Гюсто, 64), Фернандес, Нету (Лавія, 79) — Педро

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Віффер, 55), ван Геке, Данк, Кадіоглу — Балеба (Груда, 68), Аярі — Мінте, Гомес (Де Кейпер, 85), Мітома (Велбек, 68) — Рюттер (Цимас, 85)

Попередження: Кукурелья, Джеймс, Бадьяшиль, Санчес — Велтман, Віффер, Данк, Геке, Велбек

Вилучення: Чалоба, 53

Найбільш драматичний матч туру пройшов на Елланд Роуд. Лідс відігрався та вийшов вперед після голів Родона і Лонгстаффа, але на 90+3 хвилині Крупі врятував Борнмут від поразки.

Лідс Юнайтед — Борнмут 2:2

Голи: Родон, 37, Лонгстафф, 54 - Семеньйо, 26, Крупі, 90+3

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Богл, Родон, Стрейк, Гудмундссон — Штах, Ампаду, Лонгстафф — Ааронсон (Танака, 87), Калверт-Льюїн (Нмеча, 90), Окафор (Гаррісон, 67)

Борнмут: Петрович — Хіменес (Доук, 73), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Адамс (Крупі, 81), Крісті (Таверньє, 60) — Семеньйо, Адлі (Брукс, 60), Клюйверт (Скотт, 60) — Еванілсон

Попередження: Ааронсон, Ампаду — Хіменес, Крупі