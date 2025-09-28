Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 вересня 2025 року.

У шостому турі АПЛ Ліверпуль зазнав першої невдачі, програвши на виїзді Крістал Пелес із рахунком 2:1. Серія з п’яти поспіль перемог команди Арне Слота завершилася на Селхерст Парк.

Вже на 9-й хвилині Сарр вивів "орлів" уперед. Ліверпуль довго шукав шляхи до воріт Гендерсона і зумів зрівняти лише наприкінці матчу, коли К’єза забив на 87-й хвилині. Здавалося, що гості врятують бодай очко, але Нкетіа на 90+8-й приніс Крістал Пелес гучну перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Ліверпуль в рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:





Крістал Пелес — Ліверпуль 2:1

Голи: Сарр, 9, Нкетіа, 90+8 - К'єза, 87

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г'юз, 62), Камада (Девенні, 90), Мітчелл — Сарр (Нкетіа, 74), Піно (Лерма, 74) — Матета

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Гакпо, 46), Конате (Фрімпонг, 74), ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер (Джонс, 65) — Салах, Собослаї, Вірц (К'єза, 74) — Ісак (Нгумоа, 84)

Попередження: Нкетіа — Конате, Дейк, К'єза