Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 27 вересня 2025 року.

У матчі 6-го туру АПЛ Челсі зазнав чергової невдачі, поступившись Брайтону з рахунком 1:3.

"Сині" активно розпочали гру й вийшли вперед завдяки точному удару Енцо Фернандеса на 24-й хвилині. Проте все зламала червона картка Тревора Чалоби, яку він отримав на початку другого тайму.

Брайтон упевнено скористався чисельною перевагою. Денні Велбек оформив дубль, забивши на 77-й і 90+10-й хвилинах, а між цими голами Максим Де Кейпер також відзначився у воротах Санчеса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Брайтон в рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Челсі — Брайтон 1:3

Голи: Фернандес, 24 - Велбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Гато (Бадьяшиль, 79), Кукурелья — Сантос (Ачімпонг, 54), Кайседо — Естеван (Гюсто, 64), Фернандес, Нету (Лавія, 79) — Педро

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Віффер, 55), ван Геке, Данк, Кадіоглу — Балеба (Груда, 68), Аярі — Мінте, Гомес (Де Кейпер, 85), Мітома (Велбек, 68) — Рюттер (Цимас, 85)

Попередження: Кукурелья, Джеймс, Бадьяшиль, Санчес — Велтман, Віффер, Данк, Геке, Велбек

Вилучення: Чалоба, 53