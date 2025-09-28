Англія

На нас чекає центральний матч туру в АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу шостого туру АПЛ з Ньюкасл Юнайтед. Його слова наводить офіційний сайт "канонірів".

"Я знаю, що ми хочемо бути найкращою командою у Прем'єр-лізі, і внесок кожного гравця у кожну фазу критично важливий. Ми починаємо оборонятися ще на половині поля суперника, і гравці роблять величезний обсяг роботи, пресингуючи суперника, зокрема його голкіпера. Тож захист — це щось колективне, це командний вид спорту, і в усьому, що ми робимо, кожен має ключову роль.

Я пишаюся, що ми пропустили лише в двох матчах з семи, особливо з огляду на те, що один із голів був зі штрафного удару, з яким нічого не можна було вдіяти. В іншому епізоді є над чим працювати, але загалом, гадаю, ми були стабільні. Ми повинні зберегти цей рівень.

Необхідно домінувати, коли граєш проти Ньюкасла. Зараз ми маємо бути готові, тому що вони діють дуже швидко, буде справді інтенсивний матч. Ми підготуємося до цього, ми це теж знаємо, але якщо ми гратимемо ефективно, то у нас буде найкращий шанс на перемогу.

Порівняння цієї команди з тією, що була за часів моєї кар'єри футболіста? Думаю, обставини були іншими, бо ми переїхали на Емірейтс, клуб мав інші потреби, тож порівнювати складно. Що я можу сказати ще раз, так це те, що я надзвичайно щасливий, що гравці відчувають таку відданість клубу і так хочуть продовжувати працювати з нами, тому що ми хочемо того ж, хочемо працювати з ними, адже вони зробили відмінний внесок.

На Сент-Джеймс Парк завжди неймовірно чудова атмосфера. Я думаю, це один з найкращих стадіонів Англії. Як гравець, як вболівальник, як тренер, ти завжди хочеш поринути у цю атмосферу. Ця енергія на трибунах, чудова підтримка. Це єдина команда у місті, я думаю, це теж робить її особливою. На нас чекає чудовий матч", — заявив Артета.

Матч між Ньюкаслом та Арсеналом відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.