Англія

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета дав свій коментар після гри з Ньюкаслом (2:1).

В рамках 6-го туру АПЛ лондонський Арсенал здобув надважку вольову перемогу над Ньюкаслом — 2:1. Свої голи "каноніри" забили на 84-й та 96-й хвилинах.

"Який момент! Ось чим ми тут займаємося! Команда була неймовірною. Те, як ми грали, як прагнули здобути перемогу... Зрештою ми заслуговували на набагато більше, ніж отримували. Футбол іноді дає тобі те, чого ти заслуговуєш, і сьогодні ми точно це зробили", — цитує Артету офіційний сайт Арсеналу.

"Ми говорили про необхідність вийти на наступний рівень. В сезоні бувають моменти, коли потрібно це зробити, і сьогодні ми як раз вимагали цього. Те, як команда відреагувала на пропущений гол, те, як ми продовжували грати, було, на мою думку, видатним".

Також Артета окремо відмітив гравців, які посилили гру по ходу поєдинку. Мікель Меріно відзначився голом, а Мартін Едегор — результативною передачею.

"Гравці, які вийшли на заміну, зробили велику різницю. Вони привнесли енергію та якість".

Завдяки цієї перемоги Арсенал повернувся на друге місце та продовжує погоню за Ліверпулем.