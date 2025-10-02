Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 1 жовтня 2025 року.

Французький Монако у матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі зіграв унічию проти англійського Манчестер Сіті (2:2).

Команда Хосепа Гвардіоли забила відносно швидкий м’яч зусиллями Ерлінга Голанда, проте одразу ж пропустила видовищний дальній удар Тезе у відповідь.

Проте "містяни" все ж таки переважали суперників за моментами й ще до перерви рахунок знову був на їхню користь.

І навіть у другому таймі все йшло до того, що гості мають забирати цей поєдинок, проте на останніх хвилинах вони привезли собі пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монако — Манчестер Сіті у рамках 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Монако — Манчестер Сіті 2:2

Голи: Тезе, 18, Даєр, 90 (пен.) — Голанд, 15, 44

Монако: Кьон — Даєр, Салісу (Іленіхена, 82), Керер — Вандерсон (Уаттара, 22), Тезе (Кабраль, 81), Кулібалі, Дьятта — Акліуш, Фаті (Ідумбо, 64) — Балогун (Бірет, 81).

Манчестер Сіті: Доннарумма — Стоунз (Нунес, 72), Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Родрі (Гонсалес, 60), Рейндерс — Фоден, Голанд, Доку (Савіо, 60).

Попередження: Доннарумма, Родрі, Сілва, Савіо