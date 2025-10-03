Англія

На нас чекає центральний матч туру в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу сьомого туру англійської Прем'єр-ліги з лондонським Челсі. Цитує нідерландського фахівця офіційний сайт "червоних".

"Якщо після поразки від Крістал Пелес ви програєте ще одну гру (Галатасараю у Лізі чемпіонів 0:1 — прим.), можна посперечатися, що це позитивний момент. Але я бачив команду, яка з першої до останньої секунди намагалася з усіх сил, щоб досягти результату. На відміну від матчу з "Пелес" проти Галатасарая, ми частіше перехоплювали м'яч, і ми були — як і в матчі з Пелес — близькі до позитивного результату.

Я багато разів говорив, що в минулому сезоні різниця була зовсім незначною, і в цьому ситуація така ж.

Ми намагаємося знайти спосіб, який не буде залежати від удачі чи невдачі, а також від того, заб'ємо ми гол зі стандартного положення чи ні. Треба демонструвати що ми просто кращі, і немає значення, чи виходить Юго Екітіке один на один з воротарем, чи отримує він два або три удари по плечу, але він робить все, щоб залишитися на ногах, як і більшість наших гравців. За хвилину в іншій 18-ярдовій зоні гравець відчуває цей удар, падає на землю, ніби це був найсильніший удар у його житті, і суддя призначає пенальті. Знову ж таки, таке може трапитися, і ми повинні бути вище цього, щоб не мало значення, щастить тобі чи є невезіння, розумний ти чи не розумний, забиваєш ти вирішальний гол чи пропускаєш два, як у матчі з Пелесом.

До речі, якби у нас був такий суддя, як у матчі з Галатасараєм, ми б не програли Пелесу, тому що цей рефері дав свисток рівно через вісім хвилин. Але знову ж таки, це не має ніякого відношення до поточних результатів. Нам потрібно працювати краще, і саме це ми і збираємося робити.

Мамардашвілі? Я думаю, в матчі з Саутгемптоном ми побачили, наскільки добре він адаптувався. Ми знали, що купуємо дуже хорошого воротаря. Але коли він виходить на поле в першому матчі, це завжди найкращий спосіб зрозуміти, добре він адаптувався чи ні. І я думаю, що в тій грі ми побачили, що він дійсно адаптувався до наших вимог, що не дивно, адже він якісний воротар. Тепер він може зробити те, що Куївін Келлегер робив багато разів у минулому, замінивши Аліссона.

Я щойно сказав, що в цьому сезоні ми вже були дуже близькі до того, щоб забити з кутових. Конате мав чудову нагоду у матчі з Галатасараєм і чудова нагода була у нас у матчі з Пелесом. Тож я дуже радий тому, скільки моментів ми створюємо з кутових, але ми ще не забили. На даний момент я б сказав, що нам трохи не пощастило. Якщо так буде продовжуватися весь сезон, можливо, справа ще й в інших речах. Але я хочу сказати, що голи в більшості у другій половині минулого сезону і в першій половині цього сезону — це головна відмінність. Не думаю, що ми робимо щось по-іншому. Я бачу, що команди роблять багато такого, чого не робимо ми", — сказав Слот.

Матч між Челсі та Ліверпулем відбудеться 4-го жовтня, о 19:30 за київським часом.