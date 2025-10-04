СУБОТА, 4 ЖОВТНЯ, 17:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед наближається до цієї гри в стані повної невизначеності. Поразка 1:3 від Брентфорда стала червоним сигналом для Рубена Аморіма — португальський спеціаліст, який працює лише рік, вже знаходиться на межі звільнення. Команда демонструє вразливу гру в обороні через занадто високу лінію та відсутність швидкості у центральних захисників, а в атаці бракує впевненості, що підтвердив промах капітана Бруну Фернандеша з пенальті — пізніше портульця визнали найкращим гравцем місяця...

За п'ять поразок у 17-ти іграх Аморіма лідери команди не демонструють прогресу, і поточний сезон розпочався з трьома поразками у шести турах. Однак, є й історична статистика, що сьогодні на боці "червоних дияволів". Вони не програвали новоспеченим новачкам Прем'єр-ліги в останніх 24-х матчах, а проти самого Сандерленда мають вражаючі успіхи з лише двох поразок у 30-ти останніх зустрічах. Для Аморіма ця гра — шанс врятувати роботу, використавши якісну перевагу своїх гравців та підтримку трибун Олд Траффорда, де вони здобули дві останні перемоги. Але це також й шанс для манкуніанців встановити якийсь черговий антирекорд...

Сандерленд, навпаки, є справжнім відкриттям сезону. Повернувшись в еліту після восьмирічної відсутності, "чорні кот"» під керівництвом Режиса Ле Брі набрали 11 очок у шести турах — їхній найкращий старт з сезону-1967/68! Команда демонструє атакуючий, впевнений футбол та вже чотири матчі поспіль йде без поразок, а остання перемога з мінімальним рахунком над Ноттінгем Форест на виїзді підтвердила їхню бойову якість. Ле Брі навіть номінований на звання тренера місяця, що краще за все характеризує успішний старт француза в АПЛ.

Ключовою фігурою Сандерленда в центрі поля, звісно, став досвідчений Граніт Джака. Швейцарець віддав три гольові передачі поспіль і є мозковим центром команди, допомагаючи молодим гравцям адаптуватися до ліги. У атаці головною загрозою є Вілсон Ісідор, який встановив клубний рекорд, забиваючи в трьох домашніх матчах поспіль. І незважаючи на складну історію протистоянь на Олд Траффорд, Сандерленд їде в Манчестер з твердою вірою в собі та своїх силах.