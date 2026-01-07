Завершилася 1413 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 У Парижі 6 січня відбулася зустріч Коаліції охочих: був присутній президент України Зеленський та представники США — спецпосланець Трампа Віткофф та його радник Кушнер.

🔸 США допоможуть забезпечити припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою — проєкт заяви Коаліції охочих

"Було проведено скоординоване військове планування з метою підготовки заходів щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також відновлення Збройних сил України. Ми підтвердили, що ці заходи щодо гарантування безпеки повинні бути суворо виконані на прохання України після того, як відбудеться надійне припинення воєнних дій", — йдеться в проєкті документа.

Зазначається, що ці елементи будуть під керівництвом Європи, за участю також неєвропейських членів Коаліції, за участю США, "включаючи американські можливості, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати сили в разі нападу".

"Участь у механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США. Буде створено систему безперервного та надійного моніторингу припинення вогню. Її очолюватимуть США за участю міжнародної спільноти, зокрема членів Коаліції охочих. Коаліція охочих також буде представлена у Спеціальній комісії, яка буде створена для розгляду будь-яких порушень, визначення відповідальності та встановлення заходів для виправлення ситуації", — йдеться у проєкті документа.

🔸Зеленський анонсував ротації у дипломатичному корпусі: незабаром очільник МЗС Сибіга представить кандидатури, зокрема нового першого заступника міністра закордонних справ.

🔸Василь Малюк підтвердив, що йде з посади голови СБУ. Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ генерал-майора Євгена Хмару.

🔸 Зеленський підписав з Макроном і Стармером декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни. Крім того, США готові працювати щодо моніторингу припинення війни

🔸 У Білому домі заявили, що офіційна позиція адміністрації президента США Дональда Трампа полягає в тому, що "Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів".

Підбірка новин: Суспільне, hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень. Сьогодні противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 4073 дрони-камікадзе та здійснили 2552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 62 обстріли. На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак ворога в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, три боєзіткнення тривають. На Куп’янському напрямку від початку доби ворог чотири рази намагався йти вперед в бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки. Два боєзіткнення досі тривають. На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 12 разів атакували позиції українців поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне. Три боєзіткнення тривають. На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у бік Різниківки. На Краматорському напрямку українські воїни відбили п’ять атак в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного. Одне боєзіткнення досі триває. На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 41 раз намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер. Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 84 окупантів, із них 53 – безповоротно. Також знищено 26 безпілотних літальних апаратів, один квадроцикл, 15 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки. Крім того, українські воїни уразили два пункти управління БпЛА, одну артилерійську систему, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу. На Олександрівському напрямку ворог десять разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода та у напрямку Олексіївки та Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 46 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще два боєзіткнення тривають. Під авіаударами ворога опинився населений пункт Верхня Терса. На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано. На Придніпровському напрямку наразі ворожих наступальних дій не було. На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.