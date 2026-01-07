19-річний Ян Мін Хьок повернувся з Портсмута та змінив клуб до кінця сезону.
Ян Мін Хьок, getty images
07 січня 2026, 00:20
Клуб Чемпіоншипу Ковентрі Сіті офіційно оголосив про підписання 19-річного півзахисника Ян Мін Хьока, який належить Тоттенгему. Футболіст приєднався до команди на правах оренди до завершення поточного сезону.
Рішення про зміну клубу було ухвалене після того, як гравця достроково відкликали з попередньої оренди в Портсмуті. Очікується, що в складі Ковентрі Сіті молодий футболіст отримає більше ігрової практики в Чемпіоншипі.
У нинішньому сезоні Ян Мін Хьок провів 16 матчів, у яких відзначився 3 голами та 1 результативною передачею.