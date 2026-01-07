Англія

19-річний Ян Мін Хьок повернувся з Портсмута та змінив клуб до кінця сезону.

Клуб Чемпіоншипу Ковентрі Сіті офіційно оголосив про підписання 19-річного півзахисника Ян Мін Хьока, який належить Тоттенгему. Футболіст приєднався до команди на правах оренди до завершення поточного сезону.

Yang Min-Hyeok has joined Championship side Coventry City on loan for the remainder of the season, having been recalled from his loan at Portsmouth.



Best of luck, Yang! 🙌



🔗 https://t.co/IbnjoOPIg3 pic.twitter.com/IQ9pdaWYhu — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 6, 2026

Рішення про зміну клубу було ухвалене після того, як гравця достроково відкликали з попередньої оренди в Портсмуті. Очікується, що в складі Ковентрі Сіті молодий футболіст отримає більше ігрової практики в Чемпіоншипі.

У нинішньому сезоні Ян Мін Хьок провів 16 матчів, у яких відзначився 3 голами та 1 результативною передачею.