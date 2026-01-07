Але отримав відмову від італійського фахівця.
Сімоне Індзагі, Getty Images
07 січня 2026, 07:50
Англійський Манчестер Юнайтед нещодавно звільнив португальця Рубена Аморіма з посади головного тренера, але ще не визначився з його повноцінним наступником.
Даррен Флетчер готує "Червоних дияволів" до гостьового матчу АПЛ проти Бернлі, а тим часом пошуки нового керманича тривають.
Серед потенційних кандидатів керівництво клубу розглядало, зокрема, колишнього головного тренера міланського Інтера Сімоне Індзагі.
Нагадаємо, що італієць нині працює на чолі аравійського Аль-Хіляля.
Однак 49-річний фахівець доволі швидко відповів відмовою на пропозицію Юнайтед та найближчим часом змінювати місце роботи не планує.
Наразі ж клубі зі Манчестера зосередив увагу на перемовинах з одним із своїх колишніх тренерів.