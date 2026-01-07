Англія

Але отримав відмову від італійського фахівця.

Англійський Манчестер Юнайтед нещодавно звільнив португальця Рубена Аморіма з посади головного тренера, але ще не визначився з його повноцінним наступником.

Даррен Флетчер готує "Червоних дияволів" до гостьового матчу АПЛ проти Бернлі, а тим часом пошуки нового керманича тривають.

Серед потенційних кандидатів керівництво клубу розглядало, зокрема, колишнього головного тренера міланського Інтера Сімоне Індзагі.

Нагадаємо, що італієць нині працює на чолі аравійського Аль-Хіляля.

Однак 49-річний фахівець доволі швидко відповів відмовою на пропозицію Юнайтед та найближчим часом змінювати місце роботи не планує.

Наразі ж клубі зі Манчестера зосередив увагу на перемовинах з одним із своїх колишніх тренерів.