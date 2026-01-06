Англія

Італійський фахівець опублікував емоційне звернення в Instagram, підкресливши свої трофеї та подякувавши команді, але демонстративно проігнорував керівництво клубу.

Енцо Мареска, чий відхід з Челсі став шоком для багатьох вболівальників, нарешті прокоментував своє звільнення.

У той час як клуб вже представив Ліама Росеньйора як нового керманича, італієць, який привів синіх до перемоги у Клубному чемпіонаті світу, вирішив попрощатися через соціальні мережі. У своєму дописі в Instagram Мареска не став виносити сміття з хати чи коментувати розбіжності з радою директорів, а обрав шлях гідності, розпочавши звернення з цитати Роберта Баден-Пауелла:

"ЗАЛИШ ЦЕЙ СВІТ ТРОХИ КРАЩИМ, НІЖ ТИ ЙОГО ЗНАЙШОВ".

Мареска чітко дав зрозуміти, що пишається своєю роботою на Стемфорд Брідж: "Я йду з внутрішнім спокоєм, знаючи, що залишаю такий престижний клуб там, де він заслуговує бути".

Екс-тренер не оминув нагоди нагадати про те, що за 18 місяців його роботи клубний музей суттєво поповнився:

"Я хочу подякувати всім уболівальникам "Челсі" за підтримку. Підтримку, яка була вирішальною для виходу в Лігу чемпіонів, перемоги в Лізі конференцій та виграшу Клубного чемпіонату світу. Перемоги, які я завжди буду тримати в своєму серці!," — наголосив фіхівець.

У зверненні Мареска тепло подякував гравцям, персоналу та фанатам, побажавши успіхів у другій половині сезону. Однак у його тексті не знайшлося жодного слова подяки на адресу власників клубу (Тодда Боелі та Clearlake Capital) чи спортивних директорів.

Це лише підтверджує чутки про серйозний розкол між тренером та керівництвом щодо трансферної політики, який і призвів до його відставки.

"Особлива подяка всім гравцям, які супроводжували мене в цій чудовій подорожі. Дякую, ЧЕЛСІ, від мене та моєї родини", — підсумував Мареска.

Мареска очолив Челсі влітку 2024 року. Лондонський клуб посідає 5-е місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 30 очок після 19 матчів. Сині виграли лише два з дев'яти останніх матчів у всіх турнірах.