Англія

Медичний огляд 8 січня стане останнім кроком перед угодою.

Зірка Борнмута, 25-річний ганський футболіст Антуан Семеньйо, незабаром стане гравцем Манчестер Сіті.

Як повідомляє Sky Sports, у четвер, 8 січня, Семеньйо вирушить до Манчестера для проходження медичного обстеження, що передує його трансферу до команди Пепа Гвардіоли. За інформацією ЗМІ, сума угоди становить 65 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що між Борнмутом і Манчестер Сіті вже досягнута принципова домовленість щодо переходу ганського футболіста. Ймовірно, матч Семеньйо проти Тоттенгема у 21-му турі АПЛ стане його останнім у складі "вишень".

Цього сезону Антуан Семеньйо забив 9 голів та віддав 3 результативні передачі у 19 матчах за Борнмут у АПЛ.