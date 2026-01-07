Німеччина

Французький захисник запевнив, що не відчуває тиску.

Захисник мюнхенської Баварії Дайо Упамекано висловився щодо свого майбутнього в клубі на тлі чуток про можливі кадрові зміни. Французький центрбек запевнив, що не відчуває жодного тиску та спокійно ставиться до ситуації.

"Для мене немає ніякого тиску. Я розмовляю з Максом і Крістофом, у всіх усе добре. Сподіваюся, що ми вирішимо все найближчим часом. Я дуже щасливий грати за цей чудовий клуб", — зазначив футболіст.

Нагадаємо, контракт Дайо Упамекано з Баварією чинний до 30 червня 2026 року. У поточному сезоні захисник провів 21 матч за мюнхенський клуб у всіх турнірах та відзначився одним забитим м’ячем.