Англія

Манчестер Сіті офіційно підтвердив втрату лідера захисту.

Нічия з Челсі (1:1) коштувала Манчестер Сіті значно дорожче, ніж просто втрата двох очок у чемпіонській гонці.

Клуб офіційно підтвердив, що кючовий захисник команди Рубен Діаш отримав серйозне ушкодження і вибув з гри на тривалий термін. португальський стоппер пропустить щонайменше 1,5 місяця.

Очікується, що Діаш зможе повернутися на поле лише ближче до березня. Це означає, що він пропустить низку важливих матчів у Прем'єр-лізі та старт плей-оф Ліги чемпіонів. Ситуація для Пепа Гвардіоли ускладнюється тим, що лазарет команди поповнив не лише Діаш.

Матч на Етіхад став фатальним для центру оборони містян — пошкодження отримав і партнер португальця по лінії захисту, хорват Йошко Гвардіол.

На тлі вильоту основних оборонців Манчестер Сіті, у пресі активізувались чутки навколо капітана Крістал Пелес Марка Геї. Містяни вже взимку можуть придбати центрального захисника.