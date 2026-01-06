Англія

Січневі трансфери будуть обмеженими, але команда вийде з кризи ще сильнішою.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив упевненість, що команда зможе впоратися з поточною кризою через травми та відсутність ключових гравців, завдяки духу та єдності колективу.

На передматчевій пресконференції 6 січня, напередодні поєдинку Прем’єр-ліги проти Брайтона (7 січня), наставник розповів про поточну ситуацію у складі. Центральні захисники Йошко Гвардіол і Рубен Діаш, а також Джон Стоунз пропустять певний час через травми. Крім того, Омар Мармуш і Раян Аїт-Нурі відсутні через участь у Кубку африканських націй 2026, а Оскар Бобб і Матео Ковачич також перебувають поза грою.

"У нас травмовані 6–7 гравців. Якщо у вас у складі 35 гравців, це не може бути фінансово стійким. Завжди потрібно балансувати чисельність, але я задоволений складом, який у нас був протягом сезону і зараз", — сказав Гвардіола.

Він додав, що найближчим часом травмовані захисники та гравці з Кубка африканських націй повернуться до команди, і Манчестер Сіті подолає цей складний період.

Наставник також торкнувся можливих трансферних планів на січень, зазначивши, що клуб може здійснити певні покупки, але вони будуть значно скромнішими порівняно з минулим роком, коли через травми команду поповнили Омар Мармуш, Абдукодір Хусанов, Вітор Рейс і Ніко Гонсалес.

"Можливо, ми щось зробимо, але це зовсім інше порівняно з минулим сезоном. Ми не збираємося купувати чотирьох чи п’ятьох гравців, як торік", — підкреслив Пеп Гвардіола.

Манчестер Сіті готується до насиченого січня: протягом місяця команда проведе 9 матчів у всіх турнірах, а поєдинок проти Брайтона стане третім у графіку.