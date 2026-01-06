Англія

Клуби АПЛ проявляють інтерес до правого вінгбека Монако.

Два топклуби Англійської Прем’єр-ліги виявляють серйозний інтерес до перспективного вінгбека Монако Вандерсона.

Як повідомляє видання TEAMtalk, представники Евертона та Тоттенгема вже звернулися до керівництва монегасків із пропозицією щодо трансферу 24-річного бразильця. Англійські клуби готові заплатити за футболіста близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Зазначається, що Вандерсон, який виступає на правому фланзі оборони, не проти змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна та розглядає можливість спробувати свої сили в чемпіонаті Англії.

У січні 2022 року бразилець обрав перехід із Греміо до Монако, відмовившись від варіанту з Брентфордом. Тоді французький клуб заплатив за нього 11 мільйонів євро. Наразі за гравцем також уважно стежать Крістал Пелас і Брайтон.

У поточному сезоні Вандерсон провів 12 матчів за Монако в усіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами. За даними порталу Transfermarkt, його ринкова трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро.