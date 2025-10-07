Італійський клуб готує орендну угоду з Манчестер Юнайтед на січень.
Кобі Мейну, getty images
07 жовтня 2025, 10:56
Наполі продовжує переговори з Манчестер Юнайтед щодо можливого переходу англійського півзахисника Коббі Майну.
За даними Sky Sports, неаполітанці розглядають варіант оренди 19-річного таланта вже у січневому трансферному вікні.
Ще наприкінці літа італійський клуб активно обговорював можливість переходу Майну, однак тоді угоду не вдалося завершити. Зараз сторони відновили контакт, і Наполі вважається одним із головних претендентів на підписання молодого хавбека.
Очікується, що перехід у чемпіонат Італії може дати гравцеві більше ігрового часу та сприятиме його подальшому розвитку. Клуб прагне швидко фіналізувати угоду, щоб Майну приєднався до команди вже на старті другого кола Серії A.