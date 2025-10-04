Англія

Нідерландець може змінити клуб у січні, щоб не втратити шанс поїхати на Чемпіонат світу-2026.

24-річний форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе може покинути команду в січні, якщо не отримає більше ігрової практики. Нідерландець стурбований своєю ситуацією в клубі та розглядає варіант зміни команди вже під час зимового трансферного вікна.

Головною причиною можливого відходу є прагнення гравця закріпитися в національній збірній Нідерландів напередодні Чемпіонату світу 2026 року. Зіркзе розуміє, що без регулярної гри на клубному рівні його шанси на виклик до головної команди країни значно зменшуються.

У поточному сезоні нападник провів лише 82 хвилини на полі в чотирьох матчах за Юнайтед і поки не відзначився результативними діями.

Влітку інтерес до Джошуа проявляли італійські гранди — Ювентус і Наполі. Однак жоден із клубів не зробив конкретних кроків щодо трансферу.

Контракт футболіста з Манчестер Юнайтед чинний до кінця червня 2029 року. Нагадаємо, англійський клуб придбав Зіркзе влітку минулого року з Болоньї за майже 43 мільйони євро, згідно з даними Transfermarkt.