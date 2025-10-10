Англія

Нападник Астон Вілли постраждав у товариському матчі проти Уельсу, коли на швидкості врізався у стійку воріт.

Під час контрольного матчу між збірними Англії та Уельсу неприємний епізод стався за участю нападника Оллі Воткінса. Форвард Астон Вілли отримав травму, коли на великій швидкості врізався у штангу після атакувальної дії.

Гра була зупинена, щоб медична бригада могла надати футболістові допомогу. Через кілька хвилин Воткінс піднявся та самостійно залишив поле, однак тренерський штаб вирішив не ризикувати й замінив його у перерві.

Ступінь серйозності ушкодження поки що невідома. Очікується, що найближчим часом англійські лікарі проведуть додаткове обстеження гравця, щоб визначити терміни його відновлення.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Англія — Уельс.