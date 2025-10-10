Англія

Обидві сторони орієнтовані на довгостроковий контракт.

Захисник Арсеналу Юррієн Тімбер незабаром підпише новий контракт з "канонірами". Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, обидві сторони націлені на довгостроковий контракт та впевнені в успішній угоді.

Зазначається, що керівництво "канонірів" продовжує переговори щодо зарплати для 24-річного нідерландця, щоб наголосити на його важливості для клубу.

Цього сезону Тімбер провів дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Після семи турів Арсенал набрав 16 очок та очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на один бал.

