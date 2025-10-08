Англія

Лондонські клуби зацікавлені в 22-річному Марку Касадо.

Лондонські гранди планують посилити центр поля за рахунок перспективного іспанця

Челсі та Арсенал ведуть боротьбу за підписання півзахисника Барселони Марка Касадо. Як повідомляють джерела, "сині" вже в січні готують офіційну пропозицію щодо трансферу 22-річного гравця.

Касадо є вихованцем Ла Масії та в поточному сезоні провів 7 матчів за Барсу, в яких віддав одну результативну передачу. Його трансферна вартість оцінюється приблизно у 35 мільйонів євро.