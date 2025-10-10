Англія

Норвезький форвард Манчестер Сіті здобув уже четверту у своїй кар’єрі нагороду гравця місяця в англійській Прем’єр-лізі.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд отримав звання найкращого гравця вересня в англійській Прем’єр-лізі. Про це повідомила пресслужба турніру.

У боротьбі за нагороду норвежець випередив Даїчі Камада з Крістал Пелес, Янкубу Мінте з Брайтона, Робіна Рофса та Граніта Джаку із Сандерленда, а також Мартіна Субіменді з Арсеналу.

Для Голанда це вже четвертий трофей гравця місяця в АПЛ. Раніше він здобував нагороду в серпні 2022 року, квітні 2023-го та серпні 2024-го.

У вересні Ерлінг Голанд провів три матчі чемпіонату, у яких забив п’ять голів і зробив одну результативну передачу. Зокрема, форвард оформив дубль у дербі проти Манчестер Юнайтед (3:0) та відзначився голом у грі з Арсеналом (1:1).