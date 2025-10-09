Англія

Француз має незахищений контракт.

Англійські Ліверпуль та Манчестер Юнайтед претендують на центрального захисника мюнхенської Баварії Дайо Упамекано. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, обидва англійські клуби мають намір скористатися невизначеністю щодо продовження контакту 26-річного француза з "ротен", який спливає наступного літа.

Зазначається, що "червоні" та "дияволи" хочуть провести переговори з футболістом в січні, 2026 року.

Цього сезону Дайо Упамекано відіграв за Ліверпуль дев'ять матчів.

Раніше повідомлялося, що Упамекано може влітку перейти в Реал.