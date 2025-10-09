В МЮ новий функціонер.
Аміш Манек, Getty Images
09 жовтня 2025, 19:26
Манчестер Юнайтед призначив нового головного операційного директора Аміша Манека. Про це повідомляє BBC.
Раніше Манек обіймав посаду директора з футбольних операцій в Брентфорді.
За інформацією джерела, новий директор керуватиме тренувальною базою в Каррінгтоні — центром повсякденної футбольної діяльності клубу.
До його обов'язків входитиме організація поїздок команди, забезпечення безпеки, управління тренувальною інфраструктурою, персоналом та іншими операційними питаннями.
Раніше співвласник МЮ Джим Реткліфф висловився про Рубена Аморіма.