Англія

Попри оренду в Ноттінгем Форест, лондонці можуть погодитися на трансфер українця, якщо отримають вигідну пропозицію.

Арсенал може здійснити серйозні кадрові зміни під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє TBR Football, керівництво клубу розглядає можливість продажу одразу кількох гравців — зокрема Олександра Зінченка, Габріеля Жезуса та Леандро Троссара.

Найбільшу увагу привертає ситуація з українським захисником. Попри те що Зінченко перебуває в оренді в Ноттінгем Форест до кінця сезону, Арсенал готовий відпустити його вже у січні, якщо отримає належну пропозицію.

Крім того, клуб не виключає можливості продажу Троссара, навіть попри нещодавнє підвищення його зарплатні.

У Лондоні наголошують, що не мають наміру примусово позбавлятися жодного з гравців, однак готові розглянути будь-які варіанти, які будуть вигідними як для клубу, так і для самих футболістів.

Нагадаємо, Зінченко приєднався до заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи.