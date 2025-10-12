Попри оренду в Ноттінгем Форест, лондонці можуть погодитися на трансфер українця, якщо отримають вигідну пропозицію.
Олександр Зінченко, Getty Images
12 жовтня 2025, 13:51
Арсенал може здійснити серйозні кадрові зміни під час зимового трансферного вікна. Як повідомляє TBR Football, керівництво клубу розглядає можливість продажу одразу кількох гравців — зокрема Олександра Зінченка, Габріеля Жезуса та Леандро Троссара.
Найбільшу увагу привертає ситуація з українським захисником. Попри те що Зінченко перебуває в оренді в Ноттінгем Форест до кінця сезону, Арсенал готовий відпустити його вже у січні, якщо отримає належну пропозицію.
Крім того, клуб не виключає можливості продажу Троссара, навіть попри нещодавнє підвищення його зарплатні.
У Лондоні наголошують, що не мають наміру примусово позбавлятися жодного з гравців, однак готові розглянути будь-які варіанти, які будуть вигідними як для клубу, так і для самих футболістів.
Нагадаємо, Зінченко приєднався до заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи.