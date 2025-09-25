Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Бетіс — Ноттінгем Форест 2:2
Голи: Бакамбу, 15, Антоні, 85 — Жезус, 18, 23

Бетіс: Лопес — Ортіс, Натан, Гомес, Фірпо (Р. Родрігес, 46) — Альтіміра (Рока, 46), Ло Чельсо (Форнальс, 76), Амрабат — Антоні, Бакамбу (Кучо, 72), Еззалзулі (Рікельме, 46).

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович (Болі, 90+3), Морато, Зінченко — Сангаре (Єйтс, 82) — Гіббс-Вайт, Дуглас Луїс (Баква, 46), Андерсон, Гадсон-Одої (Ндоє, 64) — Жезус (Калімуендо, 64).

Попередження: Натан, Р. Родрігес, Кучо — Гіббс-Вайт, Жезус