Українець відіграв весь матч.
Ноттінгем Форест - Сандерленд, Getty Images
27 вересня 2025, 21:36
Сандерленд у шостому турі чемпіонату Англії здобув важливу перемогу на полі Ноттінгем Форест. Єдиний гол у матчі на 38-й хвилині забив захисник Омар Альдерете після точного пасу Граніта Джаки.
Український захисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "лісників" та відіграв весь матч.
Завдяки трьом очкам команда піднялася з восьмого на третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 11 балів. Відставання від лідера чемпіонату Ліверпуля скоротилося до чотирьох очок.
Ноттінгем Форест залишився із п’ятьма очками та опустився на шістнадцяту позицію.
Ноттінгем Форест — Сандерленд 0:1
Гол: Альдерете, 37
Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Морато, Зінченко — Домінгес (Гіббс-Вайт, 46), Андерсон — Баква (Гатчінсон, 72), Макейті (Жезус, 60), Ндоє (Гадсон-Одої, 60) — Вуд
Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Масуаку (Гертрейда, 59) — Рігг (Траоре, 59), Джака, Садікі — Тальбі (Броббі, 85), Іcідор (Адінгра, 85), Ле Фе (Баллард, 75)
Попередження: Домінгес, Міленкович, Вільямс, Андерсон — Садікі, Масуаку