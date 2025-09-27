Англія

Українець відіграв весь матч.

Сандерленд у шостому турі чемпіонату Англії здобув важливу перемогу на полі Ноттінгем Форест. Єдиний гол у матчі на 38-й хвилині забив захисник Омар Альдерете після точного пасу Граніта Джаки.

Український захисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "лісників" та відіграв весь матч.

Завдяки трьом очкам команда піднялася з восьмого на третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 11 балів. Відставання від лідера чемпіонату Ліверпуля скоротилося до чотирьох очок.

Ноттінгем Форест залишився із п’ятьма очками та опустився на шістнадцяту позицію.

Ноттінгем Форест — Сандерленд 0:1

Гол: Альдерете, 37

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Морато, Зінченко — Домінгес (Гіббс-Вайт, 46), Андерсон — Баква (Гатчінсон, 72), Макейті (Жезус, 60), Ндоє (Гадсон-Одої, 60) — Вуд

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Масуаку (Гертрейда, 59) — Рігг (Траоре, 59), Джака, Садікі — Тальбі (Броббі, 85), Іcідор (Адінгра, 85), Ле Фе (Баллард, 75)

Попередження: Домінгес, Міленкович, Вільямс, Андерсон — Садікі, Масуаку