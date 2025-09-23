Ліга Європи

Український захисник готовий допомогти команді після травми Айна.

Олександр Зінченко офіційно включено до заявки Ноттінгем Форест на груповий етап Ліги Європи після того, як Ола Айна вибув через травму.

Український захисник, який перейшов до клубу на правах оренди з Арсенала в останній день трансферного вікна, тепер має право виступати в матчах групи.

Цей крок став своєчасним для "червоно-білих", адже Айна, важливий гравець оборони, не зможе допомогти команді в європейських поєдинках. Зінченко, із його досвідом у топ-клубах, може стати важливим підсиленням тактики Анже Постекоглу, особливо в оборонних діях.

Приєднання Зінченка до складу відкриває нові можливості для Ноттінгем Форест у Лізі Європи.

Нагадаємо, що 24 вересня Ноттінгем Форест зіграє проти Бетіса на виїзді. Початок матчу о 22:00.