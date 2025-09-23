Український захисник готовий допомогти команді після травми Айна.
Олександр Зінченко, Getty Images
23 вересня 2025, 15:22
Олександр Зінченко офіційно включено до заявки Ноттінгем Форест на груповий етап Ліги Європи після того, як Ола Айна вибув через травму.
Український захисник, який перейшов до клубу на правах оренди з Арсенала в останній день трансферного вікна, тепер має право виступати в матчах групи.
Цей крок став своєчасним для "червоно-білих", адже Айна, важливий гравець оборони, не зможе допомогти команді в європейських поєдинках. Зінченко, із його досвідом у топ-клубах, може стати важливим підсиленням тактики Анже Постекоглу, особливо в оборонних діях.
Приєднання Зінченка до складу відкриває нові можливості для Ноттінгем Форест у Лізі Європи.
Нагадаємо, що 24 вересня Ноттінгем Форест зіграє проти Бетіса на виїзді. Початок матчу о 22:00.